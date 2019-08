Huawei: Mollicone (FdI), necessario il recepimento dle codice europeo comunicazioni elettroniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inserimento di Huawei Italia nella black list da parte del dipartimento del commercio americano impone al legislatore una riflessione chiara e netta sul mosaico delle leggi e delle disposizioni che regolano la nostra sicurezza nazionale". Lo ha dichiarato Federico Mollicone, deputato FdI componente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Intergruppo parlamentare sull'innovazione, e responsabile Innovazione del partito. "Nella corsa della globalizzazione - ha proseguito Mollicone - l'Italia deve avere gli giusti strumenti per poter affrontare le nuove minacce al sistema paese e, in particolare, alle infrastrutture critiche. Come già denunciato in numerosi interventi, Huawei Italia - reticente ed elusiva alle nostre domande durante la loro audizione in Commissione Tlc - deve chiarire la propria posizione rispetto l'applicazione delle leggi sull'intelligence in vigore nella Repubblica Popolare Cinese, che impongono lo scambio di informazioni fra le aziende e i vertici del Partito comunista e dei rami militari e d'intelligence. Come proposto dal professor Mensi su Formiche, oltre alla conversione in legge del decreto sul golden power, decaduto per decorrenza dei termini, il parlamento provveda al recepimento, immediato e urgente, del codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la direttiva 1972 del 2018, la cui scadenza è fissata al dicembre 2020, contenente una serie di misure per calibrare i poteri delle autorità competenti alle sfide per la sicurezza e attivare in taluni casi un raccordo con i gruppi di intervento per la sicurezza informatica, in linea con la direttiva Nis". "Il parlamento, o la nuova maggioranza - ha concluso Mollicone - pongano il tema come prioritario nell'agenda, a tutela della sicurezza delle reti e, più importante, di quella nazionale".(Ren)