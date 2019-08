Roma: Raggi, iniziati interventi potatura e messa in sicurezza alberature giardini via Valdagno. Prosegue lavoro per decoro aree verdi

Roma, 26 ago 17:26 - (Agenzia Nova) - "Sono iniziati i lavori di potatura e messa in sicurezza delle alberature dei giardini di via Valdagno, nella zona nord della città". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "L'intervento, svolto dal Servizio Giardini di Roma Capitale - aggiunge - riguarda sia la pulizia del parco che la rimozione di alcuni rami caduti. È stato necessario un macchinario specifico in grado di sollevare grossi tronchi e dotato di un cestello da 29 metri per poter raggiungere dalla strada i rami più alti. Al termine dei lavori interverrà Ama per ripulire la strada. Prosegue il nostro lavoro per la tutela e il decoro delle aree verdi della nostra città". (rer)