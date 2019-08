Grecia: ex ministro Tsakalotos, fine controlli su capitali già deciso da governo precedente

- La totale revoca dei controlli sui capitali in Grecia costituisce “l’ultimo passo di un processo che si era quasi completato prima delle elezioni di luglio con il governo precedente. Lo ha affermato oggi in parlamento l'ex ministro delle Finanze e deputato di Syriza Euclid Tsakalotos aggiungendo che solo l'ultima fase della cancellazione dei controlli era rimasta in piedi per via di una certa “insicurezza” nel sistema bancario. "L'unica ragione per cui i controlli non sono stati completamente revocati è stata l'esitazione delle banche greche a causa dell'incertezza politica delle elezioni", ha sottolineato Tsakalotos, per concludere che "in ogni caso, si tratta di un risultato positivo, pienamente preparato da Syriza". Secondo Tsakalotos, "è positivo che la Nuova democrazia (Nd) possa ricorrere a politiche già preparate, poiché sembra che le sue iniziative in politica economica siano lente a venire”. (segue) (Gra)