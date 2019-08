Grecia: ex ministro Tsakalotos, fine controlli su capitali già deciso da governo precedente (2)

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante un intervento in parlamento, ha annunciato che la Grecia non sarà più sottoposta alla misura dei controlli sui capitali stabilita negli anni della crisi per proteggere il sistema bancario nazionale. Mitsotakis ha definito come “catastrofica” la scelta nel 2015 di introdurre i controlli che “sono ormai un ricordo del passato". Il capo di governo ha poi sottolineato che con il risultato raggiunto dal suo partito, Nuova democrazia (Nd), alle ultime elezioni, il centrodestra greco “ha ripristinato la fiducia nell'economia e nel sistema bancario". Il ministro delle Finanze Christos Staikouras presenterà un emendamento in Parlamento revocando le restrizioni finali sul controllo dei capitali. Le modifiche entreranno in vigore il primo settembre. All'inizio della giornata, funzionari del ministero delle Finanze si sono riuniti con i rappresentanti delle banche del paese e la commissione dei mercati dei capitali per discutere della decisione. La completa rimozione dei controlli sarebbe quindi prevista a fine settembre, al termine dei negoziati con i creditori che si recheranno in visita ad Atene a metà settembre per preparare il quarto rapporto di sorveglianza post-salvataggi. I controlli sono già notevolmente diminuiti, poiché non vi sono restrizioni ai prelievi di contante sul mercato interno e sono consentite anche transazioni con entità all'estero fino a 100 mila euro senza l'approvazione della Banca centrale. (segue) (Gra)