Grecia: ex ministro Tsakalotos, fine controlli su capitali già deciso da governo precedente (4)

- Mitsotakis ha ribadito allora da part sua l'intenzione del suo governo di fare tornare la Grecia su un percorso di crescita economica sostenuta. "Quello che voglio è assicurare che la crescita economica sarà condivisa in maniera equa. Per me, questa sarà la più grande sfida che affronterò", ha dichiarato Mitsotakis in un'intervista all'emittente britannica "Bbc". A suo modo di vedere, il consolidamento della credibilità internazionale della Grecia porterà ad una riduzione del surplus di bilancio primario sotto il 3,5 per cento del Pil. Il nuovo premier greco ha quindi toccato il tema dell'ambizioso piano di riduzione delle tasse che si appresta a presentare il governo da lui guidato, precisando che non sono inclusi tagli alle pensioni o ai benefici sociali. "Il primo round di tagli alle tasse personali e aziendali, così come per l'Enfia (tassa sulle proprietà), partirà dal primo gennaio 2020", ha dichiarato. (segue) (Gra)