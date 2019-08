Animali: Borrelli (Verdi), bene l’avviso di selezione del garante per i diritti

- "Sul Burc è apparso l'avviso di selezione del Garante per i diritti degli animali. Per noi è una grande soddisfazione. La nostra proposta di istituire il garante farà in modo che gli animali abbiano una figura dedicata alla difesa del loro benessere e al miglioramento della convivenza con gli essere umani. La selezione è aperta a tutti coloro che presentino requisiti di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali. Si tratta di un incarico a titolo gratuito, l'istituzione del Garante non comporterà oneri per la Regione Campania". Lo ha reso noto il consigliere regionale campano dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. "Nello specifico il compito del garante sarà garantire l'applicazione delle leggi, a partire Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali del 1978. Promuoverà inoltre iniziative e campagne di sensibilizzazione e avrà il compito di raccogliere i reclami e le segnalazioni. La durata del mandato è di cinque anni, rinnovabili una sola volta", ha concluso. (Ren)