Colombia: autorità chiedono a Ecuador di rivedere misura che impone visto a venezuelani in ingresso

- Le autorità migratorie colombiane hanno chiesto al governo dell’Ecuador di rivedere la misura che impone ai venezuelani in ingresso nel paese il possesso del visto umanitario. “La richiesta del visto da parte dell’Ecuador è una misura sovrana, discrezionale, ma non è una soluzione (…) in quanto genera insicurezza, problemi in campo lavorativo e anche tratta di esseri umani”, ha detto il direttore dell’agenzia governativa Migracion Colombia, Christian Kruger, secondo quanto riferisce l’emittente “Caracol”. “Chiediamo di rivalutare (la misura) perché questo popolo ha bisogno del nostro aiuto”, ha aggiunto. (segue) (Mec)