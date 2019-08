Colombia: autorità chiedono a Ecuador di rivedere misura che impone visto a venezuelani in ingresso (2)

- Entra in vigore oggi in Ecuador la misura che impone ai cittadini venezuelani diretti di dotarsi di un visto umanitario obbligatorio. La misura, voluta dal presidente Lenin Moreno per disciplinare i flussi in entrata, ha provocato negli ultimi giorni un intenso traffico sul ponte internazionale Rumichaca, il principale punto di accesso al paese per chi proviene dalla Colombia. Le autorità permettono l'ingresso in Ecuador ai soli cittadini che hanno hanno perfezionato il documento entro domenica 25, circostanza che - riferisce il quotidiano "El Comercio" ha provocato dalle prime ore della mattina tensioni ai posti di controllo. Non tutti sono infatti riusciti in tempo utile a convalidare presso i consolati a Caracas, Bogotà e Lima il visto richiesto in precedenza via internet. (segue) (Mec)