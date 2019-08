Colombia: autorità chiedono a Ecuador di rivedere misura che impone visto a venezuelani in ingresso (3)

- L'annuncio della misura aveva nelle ultime settimane portato a un intenso aumento del traffico alla frontiera. Secondo dati governativi fino alla fine di luglio si sono registrati dai 700 ai 1.500 ingressi al giorno, mentre a partire dal 1 al 13 agosto sono entrati nel paese dai 1.500 ai 2.400 venezuelani. In totale, durante il mese di agosto, si sarebbero contati circa 68 mila migranti in transito dalla Colombia, riassumono i media locali. L'affollamento ha messo in agitazione anche le autorità colombiane al di là del confine. Il municipio colombiano di Ipiales ha dichiarato lo stato di emergenza dinanzi alla possibilità che il blocco possa provocare disordini o far rimettere in funzione i transiti illegali. (segue) (Mec)