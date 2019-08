Colombia: autorità chiedono a Ecuador di rivedere misura che impone visto a venezuelani in ingresso (5)

- Per i venezuelani in fuga dalla crisi rimangono poi le restrizioni imposte anche dal Perù, paese al confine meridionale dell'Ecuador. Dallo scorso 15 giugno le autorità peruviane hanno infatti iniziato a richiedere un visto umanitario ai migranti venezuelani in ingresso nel paese e ad oggi, segnala "EL Comercio", circa trecento cittadini non sono riusciti a varcare la frontiera e potrebbero decidere di fermarsi in Ecuador per non rischiare di perdere ogni protezione. Annunciando la misura, il presidente peruviano Martin Vizcarra aveva parlato a sua volta di voler assicurare "una immigrazione ordinata e sicura, attraverso un migliore controllo dei cittadini venezuelani in entrata. Per questo a partire dalla prossima settimana potranno entrare nel paese solo i venezuelani con passaporto e con il visto corrispondente". Secondo dati governativi sono finora entrati in Perù circa 800 mila cittadini venezuelani. (segue) (Mec)