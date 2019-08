Lavoro: Ciarambino e Saiello (M5s) su navigator, De Luca rinnega accordo del 17 aprile (2)

- “Tutto questo – hanno proseguito - grazie a De Luca che sta impedendo la partenza della fase 2 del reddito di cittadinanza non firmando la convenzione per l'assunzione dei Navigator. Figure che, incrociando domanda e offerta di lavoro, sono indispensabili per il processo di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro degli attuali percettori del reddito di cittadinanza". "La verità è una, ovvero che se la Regione non firma la convenzione con Anpal, i navigator non potranno lavorare e 240mila percettori di reddito di cittadinanza in Campania rischiano di non ricevere offerte di lavoro – hanno messo in guardia Ciarambino e Saiello - Piuttosto che dar vita a questo vergognoso tentativo di girare la frittata e addossare le colpe al nostro Ministero del Lavoro, De Luca trovasse per una volta il coraggio di ammettere la vera ragione di questa sua scelta. Che è quella di impedire a tutti i costi che, grazie all'impegno dei navigator, sarà finalmente trovata un'occupazione ai percettori di reddito di cittadinanza”. “Prendesse esempio dai suoi omologhi nel resto delle regioni d'Italia e apponesse finalmente quella una firma che darà lavoro a quasi 500 giovani laureati e darà vita alla più importante e rivoluzionaria misura di politica attiva del lavoro nella Regione con uno dei più alti tassi di disoccupazione d'Europa”, hanno concluso. (Ren)