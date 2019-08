Zimbabwe: medici minacciano nuovo sciopero il 3 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I medici dello Zimbabwe hanno respinto l'offerta del governo di un aumento salariale del 60 per cento e hanno minacciato un nuovo sciopero per il prossimo 3 settembre qualora la loro richiesta di ricevere gli stipendi in dollari statunitensi non verrà soddisfatta. È quanto riportano oggi i media locali, che riportano una lettera inviata al governo di Harare dall'Associazione dei medici dello Zimbabwe. Dal 2009 l’economia del paese africano è afflitta dall’iperinflazione, un fenomeno che ha provocato negli ultimi mesi un rincaro dei prezzi della benzina, aumentati da 1,24 dollari 3,31 dollari al litro, ed ulteriori contestazioni. Nel tentativo di frenare l'inflazione, il governatore della Banca centrale dello Zimbabwe, John Mangudya, ha annunciato di recente il divieto di far uso di alcune valute estere nel paese – fra queste dollari, rand sudafricani e sterline – al fine di favorire la nuova moneta locale, lanciata dal governo come tarata sul valore del dollaro e chiamata dollaro Rgts (Real Time Gross Settlement). Dallo scorso 24 giugno il Rgts è di fatto l'unica valuta legale nel paese.(Res)