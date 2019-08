G7: Macron, al termine del vertice verrà diffusa dichiarazione di una pagina

- Nel corso della conferenza stampa tenuta al fianco del suo omologo statunitense, Donald Trump, al G7 di Biarritz, il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che al termine del vertice verrà diffusa "una sola pagina di dichiarazione" che non sarà "un testo lungo". Il capo dello Stato francese ha inoltre sottolineato "il lavoro estremamente produttivo e le discussioni molto buone" che si sono tenute durante il summit. In merito alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, Macron ha dichiarato che il colloquio con Trump ha permesso di chiarire quello che "legittimamente, gli Stati Uniti considerano come una situazione ingiusta". "Abbiamo delle regole internazionali sul commercio. Siamo d'accordo nel dire che questa organizzazione collettiva è buona ma non è stata abbastanza efficace per regolare i problemi e proteggere la proprietà intellettuale, togliere e barriere tariffarie", ha dichiarato il presidente francese. "Spero che venga trovato un accordo", ha continuato Macron parlando della guerra di dazi tra Washington e Pechino. (Frp)