G7: Trump, accordo commerciale con la Cina dovrà essere vantaggioso per Usa

- Un eventuale accordo commerciale con la Cina dovrà essere corretto e vantaggioso per gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente statunitense Donald Trump durante una conferenza stampa congiunta organizzata con l’omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del summit del G7 attualmente in corso a Biarritz. “Credo che siano sinceramente interessati a fare un accordo: tuttavia, dovrà essere corretto e vantaggioso per gli Stati Uniti, altrimenti non ci sarà nessuna intesa”, ha detto Trump. (Frp)