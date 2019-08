Governo: Mulè (FI), sete di poltrone supera dignità

- Per Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, "l'unione di due partiti perdenti, Pd e 5 Stelle, vorrebbe dar vita al governo dell'umiliazione popolare". "Per il Pd è un classico - scrive in una nota - ogni volta che perde, dal 2013, è abituato a sottomettere la volontà popolare e andare ad occupare palazzo Chigi. Oggi si accoda la truppa dei disperati dei 5 Stelle: la sete di poltrone e di potere supera ancora una volta la dignità. Siamo sconcertati dalla prospettiva per gli italiani: più tasse e meno crescita, più giustizialismo e meno sicurezza". (Com)