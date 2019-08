Bielorussia: esportazioni agrocole crescono dell'1,6 per cento su base annua in prima metà 2019

- Nella prima metà del 2019, le esportazioni agricole della Bielorussia hanno raggiunto i 2,577 miliardi di dollari, un incremento dell’1,6 per cento su base annua. Lo ha affermato Aleksei Bogdanov, direttore dell’ufficio centrale per le attività economiche estere del dicastero dell’Agricoltura bielorusso, ripreso dall’agenzia di stampa “Belta”. I prodotti della Bielorussia sono stati esportati in 88 paesi nei primi sei mesi del 2019. “Lavoriamo costantemente per diversificare le nostre esportazioni, raggiungendo nuovi mercati quali Afghanistan, Pakistan, Thailandia, Kenia, Libia, Mauritania, Albania, Bosnia e Argentina”, ha aggiunto Bogdanov. (Res)