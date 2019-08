Governo, Di Maio lascia vertice stato maggiore M5s

- Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha lasciato la sede del vertice dello stato maggiore pentastellato, riunitosi in un'abitazione del centro storico della capitale per fare il punto sulla crisi e le eventuali alleanze per un nuovo esecutivo. Il vicepremier, assediato dai cronisti, si è infilato velocemente in macchina senza rilasciare dichiarazioni. (Rin)