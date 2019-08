Romania: crisi di governo, Alde esce dalla maggioranza (2)

- Il presidente del Partito socialdemocratico (Psd) e il primo ministro della Romania, Viorica Dancila, ha deto che oggi che una possibile uscita dell'Alleanza liberal democratica (Alde) dal governo della Romania non è stata presa in considerazione, ma alcuni problemi saranno chiariti nella riunione della coalizione di oggi. "Una possibile uscita dell'Alleanza liberal democratica (Alde) dal governo non è stata presa in considerazione, ma alcuni problemi saranno chiariti nella riunione della coalizione che si svolgerà oggi. Non ci è stato comunicato dai nostri partner della coalizione che vogliono lasciare il governo", ha detto Dancila sottolineando che non ha discusso con il leader dell'Alde, Calin Popescu Tariceanu nemmeno sulla sua candidatura alle elezioni presidenziali. "Non ho avuto una discussione al riguardo con Calin Popescu Tariceanu. Avremo una riunione della coalizione e chiariremo alcune questioni. Non voglio fare scenari, voglio parlare di cose concrete”, ha detto il primo ministro. Il leader dei socialdemocratici ha lanciato la sua campagna di raccolta firme per le elezioni presidenziali di quest'autunno "Accanto a tutti i romeni". (segue) (Rob)