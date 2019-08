Messico-Usa: Lopez Obrador, il 10 settembre nuovo punto su accordo migratorio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel caso di insuccesso, le parti si sarebbero dovute tornare a sedere al tavolo per esaminare nuovi possibili strumenti. Ma alla luce di questi progressi il ministro Ebrard aveva dichiarato “di non ritenere necessario avviare alcun tipo di negoziato su un eventuale accordo di terzo paese sicuro tra Messico e Stati Uniti”. Il ministro messicano aveva quindi assicurato che “la strategia migratoria per garantire flussi ordinati, sicuri e regolari continuerà nei prossimi 45 giorni”, al termine dei quali si farà una nuova verifica, questa volta a Washington. Chiuso l'incontro tenuto il 16 luglio a Città del Messico, Pompeo aveva "riconosciuto i significativi progressi fatti dai messicani, in conformità con l’accordo tra le parti" si leggeva in una nota del ministero degli esteri messicano. (segue) (Mec)