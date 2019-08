Messico-Usa: Lopez Obrador, il 10 settembre nuovo punto su accordo migratorio (4)

- In base all'accordo, il Messico mette sul piatto controlli sui percorsi dei migranti diretti verso nord, a partire da un maggior presidio della frontiera con il Guatemala, con un dispiegamento di militari - dell'esercito come della nuova Guardia Nazionale - che arriva fino a 20 mila unità. Si è deciso che i centri di accoglienza dei migranti che al momento non contano con personale sufficiente, vengano "irrobustiti" con altri 825 elementi, mentre il personale del ministero del Benessere sociale è stato inviato nello stato del Chiapas per attivare i piani di intervento sociale a favore dei migranti. Il paese latino ha come detto assunto anche l'impegno ad ospitare sul proprio territorio i migranti in attesa di conoscere l'esito della richiesta d'asilo. A questi, si legge nel testo dell'accordo, il Messico garantirà - come iniziativa volontaria e non obbligo da trattato internazionale - assistenza sanitaria ed educativa, ma anche opportunità di lavoro e di integrazione, mentre gli Usa dovranno accelerare i tempi per l'evasione delle domande di asilo. (segue) (Mec)