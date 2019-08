Messico-Usa: Lopez Obrador, il 10 settembre nuovo punto su accordo migratorio (5)

- E grande attenzione viene data al "Piano di sviluppo integrale" del Messico del sud e dei paesi del cosiddetto "triangolo nord": Guatemala, Honduras, El Salvador. Si tratta di un programma di investimenti che il presidente Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. Il via ufficiale al "Piano" è stato dato a metà giugno, con l'annuncio di un primo stanziamento di 30 milioni di dollari destinati a piantare alberi da legno e frutta per creare occupazione. Un accordo suggellato dalla stretta di mano tra il presidente Lopez Obrador e il suo omologo salvadoregno Nayib Bukele. (Mec)