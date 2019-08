G7: Trump, non interessato a polemiche su eventuale ritorno della Russia nel gruppo

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di non essere interessato alle possibili conseguenze politiche derivanti dalla sua proposta di far tornare la Federazione Russa all’interno del G7. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta organizzata con l’omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del summit del G7 attualmente in corso a Biarritz. “Ci sono molte persone che credono che avere la Russia al proprio fianco sia meglio che averla come avversario”, ha detto Trump, confermando di essere intenzionato ad invitare il presidente russo, Vladimir Putin, a partecipare al prossimo summit del G7 che si terrà negli Stati Uniti. (Frp)