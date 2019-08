Tunisina: Unione generale del lavoro invita a chiarire circostanze arresto Karoui

- Il potente sindacato tunisino, Unione generale del lavoro (Ugtt) ha invitato autorità e parti interessate a chiarire l'arresto del candidato alla presidenza, Nabil Karoui, per porre fine alle voci che minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni di sicurezza e giustizia. In una nota l’Ugtt ha invitato al rispetto delle leggi e delle misure per garantire il diritto dei cittadini alla giustizia. Nabil Karoui, controverso imprenditore tunisino, proprietario dell’emittente televisiva “Nessma”, è stato arrestato la scorsa settimana per sospetta frode discale. L’imprenditore – candidato alle presidenziali del 15 settembre - sarebbe stato arrestato a Medjez Elbab, sull’autostrada Beja-Tunisi. L’arresto è stato criticato dai sostenitori di Karoui e da alcuni politici come Ahmed Nejib Chebbi che lo hanno definito un vero e proprio “rapimento”. Da parte sua il partito, Machrou Tounes, il cui candidato alle elezioni presidenziali è Mohsen Marzouk, ha dichiarato di aver seguito con "preoccupazione" il caso Karoui. Nei giorni scorsi il ministero della Giustizia ha ordinato all'Ispettorato generale all'interno del dipartimento di indagare sulle circostanze relative all'emissione dei due mandati di arresto contro Nabil e Ghazi Karoui e di garantire la legalità delle procedure.(Tut)