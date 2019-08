Ciclismo: alla Nuova Ciclistica Placci la regia organizzativa del Giro d’Italia Giovani U23 nel triennio 2020/22

- Il Giro d'Italia Giovani U23 avrà la stessa regia organizzativa e di comunicazione firmata Nuova Ciclistica Placci 2013 presieduta da Marco Selleri in partnership con Communication clinic di Marco Pavarini anche per il triennio 2020-2022. La Federazione ciclistica italiana ha infatti rinnovato la fiducia alla società già organizzatrice del triennio appena concluso che ha riportato la corsa a tappe U23 dopo cinque anni di stop, all'entusiasmo del pubblico, alla sana competizione tra i Team italiani e stranieri con una rinnovata linfa e vitalità in una categoria fondamentale e significativa per il passaggio al professionismo. "Nel triennio appena concluso il Giro d'Italia Giovani U23 ha subito un'impennata sotto ogni punto di vista: organizzativo, tecnico, atletico e di comunicazione – ha dichiarato il presidente Renato Di Rocco - Sono aumentate le regioni italiane che hanno ospitato le tappe della corsa, il numero delle Squadre straniere che hanno partecipato ed è aumentato, così, il fervore ed il privilegio di poter prenderne parte. La maglia del vincitore del Giro Giro d'Italia Giovani U23 è ambita anche nel panorama ciclistico internazionale. Un traguardo questo che deve essere mantenuto, impreziosito e consolidato. Dare continuità all'ottimo lavoro svolto da Marco Selleri e dal suo Staff è fondamentale. Nel triennio che ci si prospetta, siamo sicuri che la Nuova Ciclistica Placci 2013 metterà in campo altre sinergie significative grazie anche alla volontà del ct Davide Cassani". Il Giro d'Italia Giovani U23 proseguirà nel suo processo di sviluppo contribuendo alla crescita del ciclismo giovanile. (Ren)