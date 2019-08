Trasporto aereo: FlyBosnia annuncia volo diretto Sarajevo-Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia bosniaca di bandiera FlyBosnia ha annunciato per il 24 settembre l'introduzione di un volo diretto tra Sarajevo e Londra. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Klix", il volo sarà effettuato tre volte alla settimana nei prossimi 12 mesi. La compagnia ha inoltre annunciato per i prossimi mesi voli per Roma e Parigi.(Bos)