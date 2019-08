Montenegro: disoccupazione in calo settimanale dello 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei disoccupati in Montenegro è attualmente pari a 34.130 persone. Secondo quanto riferisce oggi il sito di informazione "Analitika", si tratta di una cifra inferiore dello 0,5 per cento rispetto a quella riscontrata la scorsa settimana. Il tasso di disoccupazione è attualmente pari al 14,71 per cento.(Mop)