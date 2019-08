Corea del Sud-Etiopia: premier Ahmed incontra presidente Moon, firmati 5 memorandum d’intesa

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha incontrato oggi a Seul il presidente sudcoreano Moon Jae-in. Al centro del colloquio, come riferito su Twitter dall’ufficio del premier, le due parti hanno concordato di elevare le relazioni bilaterali al livello di partenariato strategico, con il presidente sudcoreano che ha elogiato gli sforzi di riforma compiuti da Ahmed. Al termine dell’incontro, inoltre, i due leader hanno presieduto la firma di cinque memorandum d'intesa: il primo prevede la liberalizzazione dei visti per i titolari di passaporti diplomatici; il secondo istituisce una commissione ministeriale congiunta; il terzo introduce la cooperazione in materia di standardizzazione, certificazione, valutazione della conformità e regolamentazione tecnica; il quarto riguarda la cooperazione ambientale e il quinto implica un accordo di prestito per l'istituzione di un centro di eccellenza per il progetto universitario Adama Science and Technology. Gli accordi sono stati firmati, da parte etiope, dal ministro degli Esteri Gedu Andargachew, dal ministro della Tecnologia e dell'innovazione Getahun Mekuria e dal ministro di Stato delle Finanze, Admasu Nebebe. (segue) (Res)