Umbria: con revoca Cda multiutility Vus primi scricchiolii centrodestra

- Scricchiola l'intesa nel centrodestra umbro a due mesi, il 27 ottobre prossimo, dalle elezioni regionali. Lo scontro si è consumato il 21 agosto, in particolare tra i primi cittadini di Foligno, l'avvocato Stefano Zuccarini, eletto nello scorso giugno, e di Spoleto, il magistrato Umberto De Augustinis, eletto nel giugno 2018, entrambi sostenuti dai principali partiti di centrodestra: Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il casus belli è stato, il 21 agosto scorso, appunto, la decisione del Comune di Foligno di revocare anticipatamente il Consiglio di amministrazione della Valle umbra servizi (Vus), la società partecipata dai 22 Comuni della Valle umbra sud. Un'iniziativa non condivisa dal collega di Spoleto, De Augustinis, che, per contro, aveva chiesto il tempo necessario a chiarire la legittimità dell'operazione interpellando il dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri. (segue) (Rin)