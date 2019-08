Umbria: con revoca Cda multiutility Vus primi scricchiolii centrodestra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione di spoil system, che ha sostituito l'ex presidente Vus, Lamberto Dolci, con Vincenzo Rossi, infatti, ha raccolto solo il 52,3 per cento del consenso del capitale sociale a fronte del necessario 100 per cento e potrebbe dunque presentare ampi profili di illegittimità. All’indomani dell’Assemblea ordinaria dei soci Vus con all’ordine del giorno la revoca e nomina dei nuovi amministratori era arrivata anche la protesta dei sindaci di Spello, Trevi e Santa Anatolia di Narco, Moreno Landrini, Bernardino Sperandio e Tullio Fibraroli che, in rappresentanza di 12 Comuni, avevano abbandonato la riunione prima della votazione ed espresso un giudizio pienamente negativo sull’operato dell'amministrazione comunale di Foligno, detentrice del 47,4 per cento del capitale sociale, accusata di "far ricadere le proprie diatribe interne sui territori dei Comuni soci". (segue) (Rin)