Umbria: con revoca Cda multiutility Vus primi scricchiolii centrodestra (3)

- Per i primi cittadini dei piccoli Comuni, come si legge nella nota da loro sottoscritta, "la gestione positiva" della Vus era stata "espressione di un Consiglio di amministrazione tecnico, con profilo strettamente manageriale", nominato il 29 agosto 2018 all’unanimità dei soci, in rappresentanza dell'88,74 per cento del capitale sociale e che aveva "ottenuto risultati soddisfacenti dal punto di vista economico e della riorganizzazione aziendale". La richiesta era quindi di "permettere al Cda di proseguire il lavoro iniziato con naturale scadenza", nell'agosto 2021, "per garantire alla gestione aziendale una continuità che una buona politica avrebbe dovuto accompagnare nell’interesse dei cittadini". Gli esponenti dei 12 Comuni avevano poi anche apprezzato le giuste distanze prese dal comune di Spoleto, il primo a uscire dall’Assemblea senza partecipare alla votazione, subito dopo l’atto compiuto esclusivamente da 8 comuni titolari del 55,9 per cento del capitale sociale - Foligno, Giano dell’Umbria, Nocera Umbra, Montefalco, Castel Ritaldi, Norcia, Gualdo Cattaneo e Sellano - che ha respinto la richiesta di verifica della legittimità di rimozione anticipata al dipartimento della Funzione pubblica presentata dal sindaco di Spoleto. (Rin)