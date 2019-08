Romania-Bulgaria: ministro Esteri Zaharieva, interconnettore gas sarà completato entro 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interconnettore del gas tra la Bulgaria e la Romania e l'impianto di compressione saranno completati entro la fine di quest'anno. Lo ha detto il vice primo ministro e ministro degli Esteri bulgaro, Ekaterina Zaharieva, che sta effettuando una visita a Bucarest, in una dichiarazione comune sostenuta insieme al suo omologo romeno, Ramona Manescu. "Sia io, che il governo bulgaro, siamo molto lieti che stiamo lavorando con il vostro governo sull'interconnettività energetica e dei trasporti. Abbiamo parlato dell'importanza della diversificazione dell'energia per i due Stati e sono molto lieta che l'interconnessione tra i due Stati, che darà alla Romania la possibilità di importare gas, e la stazione di compressione saranno completate entro la fine di quest'anno”, ha detto Zaharieva. Il ministro ha aggiunto che “stiamo anche lavorando a livello dei ministeri dei Trasporti sul secondo ponte sul Danubio di Ruse e sul progetto del ponte tra le città di Zimnicea in Romania e Svishtov in Bulgaria”. “Sono convinta – ha sottolineato - che faciliterà il traffico, il commercio e gli affari tra i nostri Stati". (segue) (Rob)