Romania-Bulgaria: ministro Esteri Zaharieva, interconnettore gas sarà completato entro 2019 (2)

- Da parte sua, Manescu ha affermato che la Romania e la Bulgaria stanno incoraggiando l'Unione europea a dare una risposta concreta per quanto riguarda le aspirazioni europee della Moldova e della Georgia e una soluzione per l'Ucraina. "Cercheremo di rafforzare le consultazioni tra i ministeri che rappresentiamo su questioni europee e regionali. Il partenariato orientale, i Balcani occidentali e il Mar Nero sono attualmente temi prioritari per entrambi gli Stati. Insieme vogliamo incoraggiare una risposta concreta dell'Unione europea alle aspirazioni europee della Moldova e della Georgia e una soluzione per l'Ucraina”. “Vogliamo – ha aggiunto il ministro romeno - anche lavorare insieme per perseguire l'obiettivo fissato dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2019 sulla possibilità di adottare una decisione favorevole per i negoziati con la Repubblica della Macedonia del Nord e l'Albania". (segue) (Rob)