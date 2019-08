Maddaloni (Ce): combustione di rifiuti speciali, 1 arresto al Mercato agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri appartenenti al Nucleo investigativo di Polizia ambientale agroalimentare forestale di Caserta e appartenenti alla locale Polizia municipale del Comune di Maddaloni (Ce) hanno svolto un’attività investigativa congiunta in relazione ad una perpetrata illecita combustione di rifiuti speciali all’interno del Mercato agroalimentare di Maddaloni. I militari, con il contributo reso da alcuni testimoni, hanno individuato il soggetto che aveva dato alle fiamme per disfarsene degli imballaggi per ortofrutta in legno e cartone. Il soggetto è stato deferito in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Ce) per il delitto di combustione illecita di rifiuti speciali. Gravità dell’azione illecita particolarmente rischiosa per le condizioni climatiche che avrebbero potuto favorire una propagazione incontrollata delle fiamme. (Ren)