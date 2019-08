Firenze: domani le celebrazioni dell’ascesa di Cosimo I de’ Medici alla carica di primo Granduca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 450esimo anniversario dell’ascesa di Cosimo I de’ Medici alla carica di primo Granduca di Toscana, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, terrà domani, alle ore 12, una conferenza stampa in sala Barile del palazzo del Pegaso a Firenze. In merito Giani ha dichiarato: “Quel giorno, il 27 agosto 1569, papa Pio V insignì Cosimo I del titolo di ‘Magnus Dux Etruriae’, istituendo così il titolo di Granduca per chi, da allora in poi, fino all’unità d’Italia, si succedette alla guida della Toscana”. L’incontro con i giornalisti, hanno fatto sapere dalla Regione, sarà l’occasione per presentare le iniziative collegate al bando per le celebrazioni su Cosimo I de’ Medici e per compiere un gesto simbolico in onore di Cosimo de’ Medici, “Granduca che ha svolto il proprio ruolo avendo come fine l’unificazione della Toscana”, e di quell’atto “fondativo che fece della Toscana la prima regione italiana”.(Ren)