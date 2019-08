Iran: Merkel, colloqui in corso con Teheran “grande passo in avanti”

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel ha definito "un grande passo avanti" i colloqui in corso con Teheran sul programma nucleare iraniano e la visita a sorpresa a Biarritz del ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. "Questo è un grande passo avanti, ora c'è un'atmosfera che consente discussioni" ha dichiarato la Merkel in una conferenza a margine del G7 in corso nella città francese di Biarritz. Il capo del governo tedesco ha sottolineato che la visita di Zarif è avvenuta "in coordinamento con gli Stati Uniti e questo è già molto". Oggi il ministro iraniano ha commentato la visita a Biarritz parlando ai giornalisti al suo arrivo a Pechino, definendola un’opportunità per rivedere il coordinamento tra Iran e paesi europei sugli impegni dell’accordo sul nucleare iraniano, in particolare per quanto riguarda le esportazioni di petrolio e gli strumenti finanziari per aggirare le sanzioni statunitensi. A rivelarlo è il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, che parlando oggi ai giornalisti dopo il suo arrivo a Pechino, ha commentato la sua visita lampo avvenuta ieri pomeriggio nella cittadina francese di Biarritz dove è in corso il vertice G7 ospitato dalla Francia. Il responsabile della diplomazia iraniana che aveva fatto tappa a Parigi lo scorso 23 agosto proprio per affrontare il tema dell’accordo sul nucleare con la leadership francese, ha sottolineato che erano “necessari ulteriori colloqui con la Francia su questioni petrolifere e bancarie”. Zarif ha ribadito che la visita a Biarritz è avvenuta su esplicito invito dell’omologo francese a Jean-Yves Le Drian, in seguito alle consultazioni avvenute nelle ultime settimane tra il presidente Emmanuel Macron e il capo dello Stato iraniano, Hassan Rohani.“Venerdì scorso a Parigi, ho discusso con il presidente e il ministro degli Esteri francesi su diverse questioni. C'era la necessità di avere un altro giro di consultazioni tra i nostri esperti per chiarire ulteriormente queste problematiche, in particolare quelle relative alle transazioni bancarie e alle esportazioni di petrolio ", ha affermato Zarif. Il ministro iraniano ha rivelato che la sua permanenza nella località francese in cui si tiene il vertice G7 è durata quasi quattro ore durante le quali ha discusso oltre che con Macron e Le Drian anche con il responsabile delle Finanze francese Bruno Le Maire. “Ho trascorso l'ultima ora a parlare con il presidente Macron ", ha aggiunto. Zarif ha inoltre aggiunto che a Biarrizt “vi è stata un'opportunità per rivedere gli ultimi sviluppi e il coordinamento con i consiglieri del primo ministro britannico e del cancelliere tedesco, gli altri due firmatari europei dell'accordo sul nucleare”. “Speriamo – ha aggiunto - che questi colloqui siano efficaci per l'attuazione degli impegni dei paesi europei nel quadro del Piano d’azione globale congiunto”.A Biarritz, il ministro iraniano non ha avuto alcun incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che partecipa al vertice G7. Questa mattina Trump ha commentato la decisione di Parigi di invitare Zarif a margine del G7, confermando di essere stato informato della visita: “Sapevo che sarebbe venuto: non ho voluto incontrarlo semplicemente perché credo che sia troppo presto”. Trump ha inoltre dichiarato che la decisione delle autorità francesi di invitate “il ministro degli Esteri iraniano per tenere consultazioni a margine del vertice non è una sorpresa”, dal momento che l’obiettivo era quello di alleggerire le tensioni tra Washington e Teheran. Parlando ai giornalisti, il presidente Usa ha ribadito che Washington è a favore di un Iran forte all’interno dello scenario internazionale e che non vi è interesse ad un cambio di leadership nella Repubblica islamica, anche se le attuali condizioni di vita dei cittadini iraniani sono inaccettabili. “Non stiamo puntando ad un cambio di regime: gli ultimi anni ci hanno dimostrato che questa non è la soluzione”, ha detto Trump. (Res)