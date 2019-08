Roma: Pedica (Pd), solidarietà a infermiera aggredita, più sicurezza negli ospedali

- "Solidarietà all'infermiera aggredita all'interno dell'ospedale San Camillo di Roma. Quello della sicurezza del personale sanitario è un problema che non può essere trascurato. Mi auguro che episodi di questo genere non si ripetano mai più". Lo dichiara, in una nota, l'esponente del Pd Stefano Pedica. (Com)