Energia: Cile, Enel avvia costruzione nuovo impianto solare fotovoltaico

- Enel, attraverso la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Cile, ha avviato la costruzione di Campos del Sol, un nuovo impianto solare fotovoltaico in Cile. Lo riferisce un comunicato della società. Con circa 382 Mw di capacità installata, Campos del Sol è il più grande impianto solare attualmente in costruzione nel Paese. Il nuovo parco solare, che si trova 60 km a nord-est di Copiapó, nella regione di Atacama, richiederà un investimento complessivo di circa 320 milioni di dollari. (segue) (Com)