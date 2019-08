Energia: Cile, Enel avvia costruzione nuovo impianto solare fotovoltaico (2)

- Antonio Cammisecra, responsabile di Enel Green Power, ha dichiarato: “L'inizio della costruzione di Campos del Sol segna un importante traguardo per Enel Green Power in Cile. Con la realizzazione del più grande progetto solare del Paese, rafforziamo il nostro impegno per la decarbonizzazione e confermiamo ancora una volta il nostro ruolo di leader nella transizione energetica cilena. L'attenzione alla sostenibilità del progetto, così come il profilo innovativo, mirano a massimizzare i benefici per il Gruppo e i suoi stakeholder, in linea con la nostra strategia basata sulla sostenibilità e l'innovazione come fattori chiave per la creazione di valore." (segue) (Com)