Energia: Cile, Enel avvia costruzione nuovo impianto solare fotovoltaico (4)

- Come parte del processo di sviluppo, Enel Green Power Cile ha avviato un dialogo permanente con cinque comunità locali “Colla”, che includono circa 100 persone, per identificare azioni di mitigazione di impatto e opportunità di generazione di valore per queste comunità. Come risultato di questo processo, prosegue il comunicato, è in corso un piano condiviso con progetti a breve, medio e lungo termine in linea con le priorità delle comunità e gli obiettivi sostenibili dell'azienda, come le iniziative di turismo sostenibile sviluppate in collaborazione con l'Ong cilena Fundacion Rondó. (segue) (Com)