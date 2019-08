Energia: Cile, Enel avvia costruzione nuovo impianto solare fotovoltaico (5)

- Il Gruppo Enel opera in Cile attraverso Enel Cile e le sue controllate, Enel Generacion Cile ed Enel Green Power Cile nel settore della generazione, Enel Distribucion Cile nella distribuzione ed Enel X Cile nel settore delle soluzioni energetiche avanzate. Enel è la più grande azienda elettrica del Cile per capacità installata con circa 7.500 Mw, di cui 4.700 Mw di energie rinnovabili, composti da oltre 3.500 Mw di idroelettrico, oltre 600 Mw da eolico, circa 500 Mw da solare e circa 40 Mw da energia geotermica. (segue) (Com)