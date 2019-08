India: governatore Jammu e Kashmir revoca invito a Rahul Gandhi per visita nello Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli ho rivolto l’invito quando ha reso una dichiarazione fuorviante sulla violenza nel Kashmir. per cinque giorni non ha risposto. poi ha detto che avrebbe portato gente con sé e incontrato detenuti. Allora ho categoricamente affermato che non avrei accettato la visita a queste condizioni. Ho ritirato l’invito e si può venire dopo aver chiesto il dovuto permesso”, ha sostenuto Malik. “Questa volta l’amministrazione gli ha detto categoricamente di non venire poiché ciò avrebbe potuto compromettere la situazione e la normalità che è stata ripristinata e poiché stiamo affrontando minacce dal Pakistan. L’amministrazione gli ha detto che le sue osservazioni daranno solo munizioni al Pakistan e ciò è esattamente quello che è successo. Il primo ministro del Pakistan Imran Khan ha detto le stesse cose in un tweet. È una questione di interesse nazionale. dovrebbe aiutarci a ripristinare la normalità”, ha aggiunto il governatore. (segue) (Inn)