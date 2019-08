Energia: Bielorussia inizia verifiche in proprio qualità petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Gomeltransneft Druzhba, operatore bielorusso della filiale locale dell'oleodotto Druzhba, ha iniziato a condurre in proprio le analisi del prodotto proveniente dalla Russia, in seguito alla crisi del petrolio contaminato, che si è conclusa agli inizi di agosto. "Alla stazione di pompaggio di Gomel, il primo agosto è stata messa in funzione una postazione di laboratorio. E' stato installato un moderno analizzatore di campioni per il contenuto di composti organici di cloro che entrano nel paese", ha informato l'ufficio stampa della società di gestione della compagnia Gomeltransneft, citato dall'agenzia russa "Interfax". In seguito alla crisi del petrolio contaminato, verificatasi nella primavera di quest'anno, sono stati apportati cambiamenti alla procedura di prelievo, anche attraverso la creazione di nuovi nodi, ad opera della società di stato Belneftekhim. (Rum)