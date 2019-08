Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno

- Lo stipendio medio netto in Serbia era a giugno pari a 53.633 dinari (circa 454 euro): lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica, precisando che la cifra rappresenta un aumento nominale del 9 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, mentre in termini reali l'aumento è del 7,4 per cento. Lo stipendio medio lordo era a giugno pari a 74.009 dinari (circa 627 euro), sempre secondo i dati dell'Istituto di statistica. La cifra rappresenta un aumento nominale dell'8,8 per cento e reale del 7,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. Secondo quanto detto agli inizi di agosto dal presidente serbo Aleksandar Vucic, lo stipendio medio netto in Serbia aumenterà fino ad ammontare dai 500 ai 510 euro entro i prossimi tre mesi. Il capo dello Stato ha aggiunto che entro la fine dell'anno sarà registrato anche un aumento delle pensioni. (segue) (Seb)