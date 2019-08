Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno (2)

- Lo stipendio medio netto in Serbia era ad aprile pari a 54.645 dinari (circa 463 euro): è quanto rilevava allora l'Istituto di statistica del paese, precisando che la cifra è più alta dell'11,3 per cento in termini nominali, e dell'8 per cento in termini reali rispetto allo stesso mese del 2018. Lo stipendio medio lordo ad aprile era pari a 75.441 dinari (circa 640 euro), con un aumento nominale dell'11 per cento e uno reale del 7,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Agli inizi di luglio la premier della Serbia, Ana Brnabic, ha annunciato un nuovo aumento delle pensioni entro la fine di quest'anno. L'annuncio è stato fatto dalla premier in una conferenza stampa in cui ha presentato i risultati dei primi due anni del governo. Secondo quanto precisato da Brnabic, nel corso degli ultimi due anni le pensioni sono già state aumentate del 12,5 per cento. (segue) (Seb)