Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno (4)

- Il ministro delle Finanze Sinisa Mali ha allora osservato che la Serbia nel 2013 si trovava ad un passo dalla bancarotta, mentre oggi ha una situazione finanziaria stabile anche grazie al sacrificio dei pensionati che 4 anni fa si sono visti diminuire le pensioni. Riguardo ad un aumento degli stipendi del settore pubblico, anch'essi diminuiti nel 2014, Mali ha osservato che gli aumenti "procederanno a fasi". Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha mantenuto per l'economia della Serbia le previsioni di crescita pari al 3,5 per cento nel 2019: lo ha reso noto nei giorni scorsi il capo dell'ufficio Fmi a Belgrado, Sebastian Sosa. Secondo quanto riportava allora la stampa locale, Sosa ha confermato la tendenza positiva del paese sul piano fiscale. "Adesso l'accento va posto su una più rapida attuazione delle riforme. Le priorità sono un rafforzamento del livello degli investimenti, pubblici e privati", ha osservato il capo dell'ufficio Fmi. Sosa ha inoltre osservato che è attesa un'accelerazione della crescita nella seconda metà dell'anno, grazie al superamento degli ostacoli che hanno caratterizzato i primi 6 mesi come la ristrutturazione del settore energetico nazionale. (segue) (Seb)