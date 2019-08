Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno (6)

- La missione Fmi ha poi espresso parere positivo riguardo all'attuazione del nuovo accordo stretto nel luglio 2018 con il governo serbo, ovvero lo Strumento per il coordinamento delle politiche (Policy coordination instrument – Pci). L'accordo consiste in un programma non finanziario aperto a tutti i membri del Fondo monetario per un sostegno alle riforme e alla capacità di catalizzare finanziamenti da diverse fonti. Lo strumento è messo a punto per quei paesi che non hanno necessità di un sostegno finanziario da parte dell'Fmi. "La maggior parte degli obiettivi è stata realizzata, anche se in alcuni casi con ritardo", si legge nella nota. L'analisi del Fondo monetario ricorda che il paese ha registrato una crescita del 4,3 per cento nel 2018, la più alta degli ultimi 10 anni. (segue) (Seb)