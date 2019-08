Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno (8)

- La missione Fmi ha raccomandato infine di realizzare le condizioni per la preparazione di una forza lavoro in grado di affrontare le attuali sfide dell'economia al fine di arrestare "la fuga dei cervelli", sia attraverso l'istruzione che la formazione di studenti e lavoratori. La missione ha raccomandato infine l'ulteriore rafforzamento del clima per gli investimenti privati e della concorrenza, come pure il proseguimento della lotta all'economia sommersa e alla corruzione. La missione ha avviato i lavori lo scorso 10 maggio con una seduta plenaria presso la sede della Banca nazionale della Serbia (Nbs) e ha incontrato nei giorni successivi le massime cariche dello Stato, a cominciare dal presidente serbo Aleksandar Vucic. Secondo una nota presidenziale, la delegazione guidata da Jan Kees Martijn ha confermato una proiezione stabile per l'economia della Serbia. Al centro del colloquio sono stati i temi relativi ad un aumento delle pensioni e degli stipendi, all'amministrazione pubblica e alle imprese di interesse nazionale. E' stato infine affrontato il tema di una privatizzazione dell'istituto di credito Komercijalna banka e del complesso petrolchimico Petrohemija. Gli stessi temi sono stati affrontati il 16 maggio durante l'incontro con la premier Ana Brnabic. (segue) (Seb)