Serbia: stipendio medio a 454 euro a giugno (9)

- Secondo una nota del governo serbo, al centro della riunione sono state le riforme attuate da Belgrado in campo economico e macrofinanziario. La premier ha illustrato i progressi ottenuti nei punti principali del programma concordato con il Fondo monetario, a cominciare dalla riforma del sistema contributivo e da quella riguardante le aziende pubbliche. Nel corso delle due settimane di visita è stato discusso anche un possibile aumento delle tariffe dell'energia elettrica, secondo quanto confermato allora dal ministro serbo della Finanze, Sinisa Mali. Il ministro ha aggiunto che "non è stato però raggiunto un accordo" sulla richiesta di aumento da parte del Fondo monetario. Secondo quanto precisato a tale riguardo dal capo missione Jan Kees Martijn, il tema dei prezzi dell'energia elettrica "è importante" soprattutto per quanto riguarda investimenti e sviluppo, ma "allo stesso tempo ha anche un aspetto sociale" e per questo motivo non sono state ancora adottate delle conclusioni definitive. (Seb)