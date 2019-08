G7: Libia, Trump e Al Sisi esprimono sostegno a "soluzione politica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti ed Egitto, Donald Trump e Abdel Fatah al Sisi, hanno concordato sull'importanza di trovare "una soluzione politica alla crisi in Libia” durante un colloquio bilaterale organizzato a margine del summit del G7 in corso a Biarritz, in Francia. È quanto si apprende grazie ad un messaggio pubblicato dal portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, sul suo profilo Facebook. Stando alle informazioni diffuse, i due capi di Stato hanno discusso della situazione nel paese nordafricano e, a tal proposito, Al Sisi ha affermato "che il rafforzamento e il consolidamento delle istituzioni nazionali libiche" contribuirà a "porre fine all'enorme sofferenza umana subita dal fraterno popolo libico negli ultimi anni". Trump, riferisce ancora il portavoce del Cairo, "ha elogiato gli sforzi di Al Sisi per promuovere i principi della tolleranza religiosa e della libertà di culto in Egitto". Secondo il quotidiano statale egiziano "Al Ahram", i due leader hanno parlato anche dei legami bilaterali, della guerra contro terrorismo, della questione palestinese e del conflitto in Siria. (Res)