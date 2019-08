Valle d'Aosta: equiparazione corpo regionale e nazionale Vvf, Fosson risponde ai sindacati

- A seguito della nota diramata dalla sola Conapo-Cgil, in merito all'incontro del 23 agosto scorso tra l’Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e i rappresentanti sindacali sul percorso di verifica intrapreso dagli Uffici regionali sull’equiparazione giuridica, economica e ordinamentale del personale professionista dei Vigili del fuoco valdostano con il corpo nazionale, il presidente della Regione, Antonio Fosson, che ha presieduto la riunione alla presenza dei dirigenti regionali Igor Rubbo e Stefania Fanizzi e del comandante del Corpo regionale dei Vigili del Fuoco Salvatore Coriale, ha fatto alcune precisazioni: "Voglio chiarire che l'incontro di venerdì scorso era propedeutico alla ripresa dei lavori della Commissione pariteticache sta lavorando alla verifica di revisione ad una norma di attuazione dedicata alla questione sollevata con il referendum da parte dei Vigili del fuoco". "Proprio per dimostrare la volontà della Regione di proseguire nel percorso delineato nei mesi scorsi – ha proseguito il presidente Fosson - ho sottoposto all'attenzione delle organizzazioni sindacali, dopo l’incontro di inizio luglio e prima di far proseguire l’iter amministrativo, una duplice ipotesi di lavoro. La prima è volta a istituire un'area separata di contrattazione regionale che tenga conto delle specificità del settore e degli altri che si occupano di sicurezza". (segue) (Ren)